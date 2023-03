Germania, massima allerta per il derby di Lipsia

Lo scorso anno 8 agenti feriti. In questa stagione, dopo il report della Bild sulle sanzioni alle squadre teutoniche per i disordini provocati dai loro ultras, le forze dell'ordine hanno deciso di alzare il tiro e potenziare il servizio d'ordine.

Più servizio d'ordine all'interno e all'esterno degli stadi. Domenica 2 aprile, infatti, in occasione del derby di Lipsia valido per la Regionalliga, ad affrontarsi saranno il Chemie Lispia ed il Lokomotive Lipsia in una stracittadina ad altissima tensione.