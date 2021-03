Gia sopravvissuto alla tragedia della Chapecoense…si è salvato di nuovo in un incidente!

Il boliviano Erwin Tumiri, sopravvissuto all'incidente aereo del novembre 2016, è tornato a salvarsi dalla morte. Questa volta'autobus su cui viaggiava Erwin ha avuto un incidente sulla strada Cochabamba-Santa Cruz: nel sinistro sono morte 20...

Edwin Tumiri era uno degli assistenti di volo quando l'aereo della Chapecoense si era schiantato, ma lui era sopravvissuto. Questo martedì è rinato un'altra volta dopo essere scampato di nuovo in un incidente stradale in Colombia. Sono morte 21 persone, ma la vita gli ha sorriso di nuovo. All'epoca della tragedia aerea della Chapecoense avevano perso la vita più di 60 persone. Non Edwin però e la fortuna sembra essere rimasta dalla sua parte.