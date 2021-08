Giappone, Bojan Krkic giocherà con Iniesta al Vissel Kobe: “Non vedevo l’ora”

A 30 anni nuova avventura per l'ex giallorosso ed ex milanista

Redazione DDD

Nuova sfida per Bojan Krkic all'alba dei suoi 30 anni. L'attaccante ex Roma e Milan giocherà per i giapponesi del Vissel Kobe al fianco dell'ex giocatore del Barcellona Andrés Iniesta, come ha ufficializzato la squadra nipponica. L'attaccante ha firmato per un anno e mezzo, visto che la competizione terminerà il prossimo dicembre (ora iniziano gli ottavi di finale), e inizierà un'avventura in quello che sarà il nono club della sua carriera sportiva.

Dopo aver lasciato il Barça, Bojan ha giocato per Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz 05, Deportivo Alavés e, infine, con i canadesi del Montreal Impact, con il quale ha interrotto il contratto alla fine dello scorso anno. Ora, un nuovo continente e una nuova squadra, dove ci sono già due giocatori spagnoli ed ex Barça come Andrés Iniesta e Sergi Samper, oltre a un'altra vecchia conoscenza della Liga, Thomas Vermaelen.

"Non vedo l'ora per questa bellissima sfida. Questa opportunità è una delle migliori, sono stato attratto dalla cultura giapponese per molto tempo e ora, grazie a questo club, posso vivere l'esperienza in Giappone. Iniesta è speciale per io e sono felice di poter tornare a giocare con lui. Voglio fare tanti gol con i suoi assist", ha detto ai media del club.