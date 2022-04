Gijon-Oviedo e gli incidenti del derby asturiano: solo sanzioni lievi

Due gare di squalifica per Christian Rivera e Berto e una per Jony, tutti dello Sporting Gijon.

Christian Rivera e Berto González, giocatori dello Sporting Gijon, sono stati sospesi per due partite dal Comitato Competizioni della Federcalcio spagnola (RFEF) dopo gli incidenti accaduti al termine del derby asturiano lo scorso fine settimana. Sia Rivera che Berto sono stati espulsi "su richiesta del videoassistente arbitro (VAR)" dell'arbitro Daniel Jesús Trujillo Suárez, che ha registrato "due calci all'altezza delle gambe" di Berto e il colpo "con la mano in faccia con eccessiva forza" di Rivera al portiere ospite Joan Femenías (Real Oviedo) una volta terminato il derby vinto 1-0 dall'Oviedo allo stadio a El Molinón, oltre ad "altri scontri massicci in campo e accesso agli spogliatoi" di cui non ha specificato maggiori dettagli.

Nelle linea difensiva sostenuta dallo Sporting, si è sottolineato che l'attenuante del pentimento spontaneo ha concorso in entrambi i casi poiché i due si sono rivolti all'arbitro a conclusione dello scontro e lo hanno espresso espressamente sui propri social, in cui si sono rammaricati "delle vicende avvenute, in cui non si sono rispettati i principi di sportività o di rispetto dei rivali", per cui è stato chiesto di irrogare la corrispondente sanzione nel suo minimo grado. La Commissione giudicante è consapevole che "queste manifestazioni, indubbiamente lodevoli, non giustificano né attenuano la gravità dei fatti accaduti, che sono sussumibili nella tipologia della violenza nei confronti di un avversario a bordo campo. In ogni caso, se non sussistono circostanze aggravanti, si tiene conto che la sanzione viene irrogata al minimo, rispettivamente in due partite".