Giocatori del River Plate colpiti da proiettili dai tifosi del Colo Colo: Gallardo, denuncia formale

Numerosi incidenti in occasione della gara di Copa Libertadores tra Colo Colo e River Plate…

Tardivo il gol di Martin Lucero per i padroni di casa, al secondo minuto di recupero. Il River Plate viaggia così a punteggio pieno nel Gruppo F con 9 punti. A seguire proprio i cileni del Colo Colo del tecnico Gustavo Quinteros con 6 punti. A tre lunghezze di distanza i brasiliani del Fortaleza, ultima l’ Alianza Lima.

Tafferugli in Colo Colo-River Plate

La gara tra Colo Colo e River Plate è stata costellata di incidenti ed episodi al limite dall’inizio alla fine. Già all’ingresso in campo delle due squadre, gli animi accesi di centinaia di tifosi del “Cacique” hanno provocato l’intervento delle forze dell’ordine. Nel corso del primo tempo la partita è stata sospesa per l’arrampicata dei tifosi del Colo Colo sui parapetti. Sono stati gli stessi giocatori ed il tecnico Quinteros a chiedere ai propri sostenitori di abbandonare quella postazione e consentire il prosieguo della partita. Il match è poi ripreso con una relativa tranquillità fin quando, in occasione del gol del vantaggio del River Plate, dal settore Océano dello stadio è iniziato a piovere di tutto sulla panchina di Marcelo Gallardo.