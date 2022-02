Grosseto, pugno in faccia al derby giovanile: rischia il distacco della retina, la condanna del Siena

La famiglia del 16enne aggredito ha effettuato la denuncia e spera almeno nel Daspo per il tifoso violento.

Siena-Grosseto: il derby Under 17 si era ormai concluso con la vittoria degli ospiti. Un calciatore sedicenne del Grosseto, Pietro Turbanti, ha esultato in tribuna per i compagni di squadra. Cosa normalissima, ma che ha scatenato la reazione di un tifoso adulto che lo ha colpito con un pugno in faccia dopo averlo seguito all’uscita dallo stadio. Il giovane ha rischiato il distacco della retina e ha riportato un trauma conclusivo oculare con 20 giorni di prognosi. Il padre del ragazzo, Fausto Turbanti, che è anche presidente del consiglio comunale di Grosseto, al Corriere Fiorentino ha detto: “Ho fermato l’aggressore e gli ho chiesto chiarimenti. Lui non ha detto una parola, prima di essere portato via. Ora mio figlio mi chiede perché l’ha fatto e io non so dargli una risposta“.