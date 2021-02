Gubbio in crisi, il ponte delle croci nere: contestazione macabra, denuncia contro ignoti

Gubbio, nei mesi scorsi il presidente Notari si era difeso: "Non è facile gestire una società per la quale sto ancora risanando debiti delle vecchie gestioni, come 680mila euro dell’Iva risalente al 2012"

Redazione DDD

Che a Gubbio, nel girone B di Serie C, sarebbe stata una stagione difficile, lo si era capito già a ottobre quando al posto del tecnico Federico Guidi, esonerato, era stato chiamato Vincenzo Torrente in panchina. Ma adesso...il clima è davvero tesissimo, praticamente degenerato. La contestazione dei tifosi per la crisi di risultati della squadra e il silenzio stampa societario ha portato a gesti estremi da parte della tifoseria. Nelle ultime ore infatti sono comparse cinque croci che portano altrettanti nomi, che sono quelli del presidente Notari, del direttore generale Pannacci, del team manager Ramacci, del responsabile del settore giovanile Mariotti e dell’addetto stampa Francioni. Un gesto al vaglio delle forze dell’ordine visto che automaticamente è scattata la denuncia contro ignoti.

Il Gubbio è reduce da una sconfitta casalinga (1-2) contro il Sudtirol capolista, occupa il 14esimo posto in classifica con 26 punti e quattro lunghezze di vantaggio sulla zona play out. Ma la contestazione riguarda più che altro la società, che si trova in silenzio stampa, per vicende che vanno al di là dell'aspetto calcistico e sono relative agli assetti interni al club.