Haiti, costringeva le atlete a concedersi al presidente: 10 anni di squalifica a Joseph Nella

Una dirigente del calcio di Haiti è stata squalificata per 10 anni per gli abusi sessuali sistematici sulle giocatrici della Nazionale femminile.

I giudici etici della FIFA hanno stabilito che Nella Joseph, ex supervisore della squadra femminile Under 20 di Haiti, è risultata colpevole di "costringere e minacciare attivamente le atlete a impegnarsi in rapporti sessuali" con l'allora presidente della Federcalcio haitiana. L'anno scorso la FIFA ha espulso l'ex presidente della FA haitiana, Yves Jean-Bart, dal calcio a vita. Una sentenza FIFA nel caso di Jean-Bart ha stabilito che ha violentato ragazze di 14 anni e ha collezionato "amanti abituali" tra le giocatrici a partire dal 2014.

Joseph Nella "non è riuscita a proteggere l'integrità fisica e mentale di varie giocatrici che erano sotto la sua autorità e responsabilità" presso il centro di formazione nazionale di Haiti, ha reso noto la FIFA in una nota. È stata anche multata di 20.000 franchi svizzeri. La FIFA ha dichiarato che il suo comitato etico sta lavorando su altri casi pendenti contro i funzionari di calcio haitiani. Le accuse sono state rivelate per la prima volta dal quotidiano britannico The Guardian nell'aprile 2020.