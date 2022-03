I tifosi protestano per la riapertura degli stadi: poi i Kaizer Chiefs vincono il derby di Soweto

I Kaizer Chiefs si sono assicurati la vittoria nel derby di Soweto per la seconda volta in questa stagione dopo aver sconfitto oggi gli Orlando Pirates 2-1 all'Orlando Stadium

Il gol al 18esimo minuto di Reeve Frosler è stato l'unico della prima frazione ai gioco, a favore dei Kaizer Chiefs. I bucanieri di Orlando hanno mancato un paio di clamorose occasioni per pareggiare, ma senza esito. Nella ripresa grande pressione da parte dei Pirates che hanno pareggiato ben presto con Peprah. L'1-1 sembrava ormai scritto, ma in una delle ultime azioni della gara è arrivato il gol di Mathotho per i Kaizer Chiefs che, vincendo il derby, si issano al secondo posto in classifica.