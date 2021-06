I tre portieri hanno il Covid: Qatar 2022, il Kirghizistan vince 8-1 con il bomber fra i pali…

Il Kirghizistan, con i tre portieri fuori per Covid, ha dovuto mettere in porta dall’inizio l’attaccante Ernist Batyrkanov, ma ha vinto lo stesso contro il Myanmar

Davide Capano

La situazione insolita che il River Plate ha dovuto vivere qualche settimana fa in Copa Libertadores, dovendo schierare Enzo Pérez in porta contro l’Independiente Santa Fe, è diventata un fatto storico. Lo è stato ancora di più dopo che i Millonarios, nonostante i quattro estremi difensori indisponibili per Covid, hanno battuto la squadra colombiana. Incredibilmente, è successo di nuovo un evento molto simile, questa volta nel gruppo F delle qualificazioni asiatiche per i Mondiali di Qatar 2022.

Sì, perché la nazionale del Kirghizistan, avendo i tre portieri out per via del virus, non ha avuto altra scelta che mettere in porta il 23enne attaccante Ernist Batyrkanov contro il Myanmar. Il risultato? Successo venerdì per 1-8 allo Yanmar Stadium Nagai con reti di Rustamov, Alykulov, Musabekov, Murzaev (tripletta), Shukurov e Bokoleev.

In parte, il punteggio può essere spiegato dal fatto che i birmani sono rimasti in dieci dal 24esimo minuto per l’espulsione di Naing Oo Yan. Ma è comunque una novità – e un merito – che la larga vittoria sia avvenuta senza un portiere naturale.