“Iceman” Schürrle fa l’impresa: scala la montagna mezzo nudo a -19 gradi. E Drogba si complimenta…

Singolare modo di tenersi in forma che è stato apprezzato dall’ex compagno di squadra al Chelsea, DidierDrogba: “Fashion week. Orgoglioso di te. Il mio corpo avrebbe subito smesso di funzionare”. “Giorno 3 dell’esperienza con Wim Hof in vetta con la nostra bella squadra! La cosa mentale e fisica più difficile che abbia mai fatto! Negli ultimi minuti non sentivo niente e dovevo trovare qualcosa dentro di me per andare avanti! Un’esperienza che non dimenticherò mai! -19 gradi, 100 km/h vento in faccia, forte neve e pioggia! Io e il mio corpo siamo più forti di quanto pensassi, se metto anima e mente posso fare tutto”, l’incredibile racconto di Schürrle.