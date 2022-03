Il Clasico Real-Barça scatena la pirateria: in aumento del 200%

Secondo i responsabili del dipartimento antipirateria della Liga, il "Clásico" tra Real Madrid e Barcellona aumenta la pirateria fino al 200%. Grande impegno per porre fine a tutto questo.

Real Madrid-Barcellona si gioca domenica 20 marzo allo stadio Santiago Bernabéu. Ma la partita continuerà per altre due settimane per i responsabili del dipartimento antipirateria della Liga. La partita fa aumentare del 200% i contenuti illeciti, assicurano i responsabili dell'ufficio hacker dell'organizzatore della competizione: "Un Real Madrid-Barcellona produce il 200% in più di pirateria. Rimuoviamo il 200% in più di video. Abbiamo una squadra a Madrid e un'altra in Messico e dobbiamo rafforzare entrambe" spiega Emilio Fernández, direttore dell'area "EFE'"di protezione dei contenuti (LaLiga Content Protection) di LaLiga Tech, la società che raggruppa gli strumenti tecnologici dell'associazione di club e con la quale offre i propri servizi a terzi.