Il Damm a tutta birra: ecco il secondo grande club con il proprio stadio a Barcellona

Il CF Damm inaugurerà il suo stadio sulla montagna di Montjuïc nel 2023, che lo renderà il secondo club di alto livello con un proprio campo nella capitale catalana, dopo il grande Barça.

Il Damm Football Club, una delle migliori cantere sulla scena del calcio spagnolo, avrà il suo stadio sulla montagna di Montjuïc nel 2023 e diventerà così la seconda squadra di calcio a possederlo a Barcellona tra coloro che competono nell'élite. A gennaio, la Fundació Damm del marchio di birra Estrella Damm ha acquisito 30.000 metri quadrati in disuso dal Montjuïc Swimming Club (nella parte occidentale della montagna, dove un tempo si trovava il Golf Montjuïc) per un prezzo di tre milioni di euro. Lì costruirà la sua città dello sport, che avrà due campi da calcio a 11 e due edifici.

Oltre al Barcellona con il Camp Nou, ​​non c'è nessun'altra grande squadra di calcio che attualmente abbia uno stadio proprio nella capitale catalana. In effetti, l'RCD Espanyol non ce l'ha da quando si è trasferito dal Sarrià nel 1997 per giocare provvisoriamente allo Stadio Olimpico Lluís Companys e poi costruire il proprio stadio su un terreno distribuito tra Cornellà de Llobregat e Prat de Llobregat. A Damm, come è popolarmente conosciuta questa storica squadra di calcio giovanile del Barcellona, ​​fondata nel 1954, si sono allenati giocatori come Gerard Moreno, Carles Pérez, David López, Aleix Vidal, Montse Quesada, Cristian Tello, Carlos Clerc, Rubén Alcaraz e Keita Baldé.