Il derby del 2015 gli aveva dato forza, ma Bryan non ce l’ha fatta…

Paul Pogba sempre vicino al giovane Bryan con cui la vita è stata davvero ingiusta...

L’ex centrocampista della Juventus Paul Pogba ha voluto ricordare proprio Bryan, giovane promessa del settore giovanile bianconero, classe 2004, scomparso prematuramente dopo che nel 2015 gli era stato diagnosticato un cancro. Il giocatore, ora al Manchester United, non lo ha dimenticato: ”È la più triste delle notizie. Tutte le mie preghiere vanno ai suoi cari. Perdere una persona che si ama non è mai facile, ma io non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio. RIP Bryan, ci mancherai”.