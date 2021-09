Il derby del Nord ha rischiato lo stop: invasione di campo! Poi storica vittoria Lens

Intervallo del derby tra Lens e Lille: i tifosi Lensois hanno lasciato la curva per andare a provocare i loro rivali. Lanci d'acqua delle forze dell'ordine hanno riportato i tifosi ai loro posti. Il secondo tempo è iniziato con 30 minuti di ritardo.

Lens-Lille 1-0 nel derby del Nord, ma il risultato passa in secondo piano. I Lensois hanno schierato fin dall'inizio un enorme striscione in tribuna laterale, dove c'era scritto "Lillois merda". Poi è andata anche peggio. In uno stadio Bollaert-Delelis tutto esaurito, nel corso dell’intervallo, con il risultato fermo sullo 0-0, diversi tifosi del Lens sono scesi sul terreno di gioco per sfidare quelli del Lille. La scintilla sembra che sia scoccata quando dal settore dei tifosi del Lille è stato forzato il cordone di sicurezza, con lancio di oggetti verso i tifosi del Lens.

Alla ripresa del gioco è arrivato per il Lens il gol del 26enne nazionale polacco Przemysław Frankowski. L'1-0 finale riporta il Lens alla vittoria del derby in casa dopo 15 anni e consente ai giallorossi di rimanere imbattuti e salire al secondo posto in classifica a tre punti dal PSG che però ha giocato una partita in meno e domani con il Lione proverà un nuovo allungo. Il Lille con Burak Yilmaz aveva sfiorato in un paio di occasioni il gol del vantaggio proprio pochi minuti prima della rete dei padroni di casa.