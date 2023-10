Il derby delle tv attorno a Corona: flop Avanti Popolo, i nomi vanno a Striscia…

L’ospitata di Fabrizio Corona nel talk show di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo sta per approdare in Vigilanza Rai per il compenso all’ex re dei paparazzi.

Dopo la trasmissione Corona si è sfogato su Instagram: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno”. Poi l’attacco diretto alla Rai: “A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e me”.