Il derby dello sfregio e delle bandiere: i tifosi Celtic rimuovono l’Union Jack davanti al loro stadio

Niente Union Jack davanti al nostro stadio: i tifosi del Celtic reagiscono così alla provocazione dei tifosi Rangers

I tifosi dei Rangers sono scesi in strada durante la notte pre-derby di Glasgow (Celtic-Rangers è poi finita 1-1 domenica) per attaccare le bandiere Union Jack ai lampioni vicino allo stadio. Ci sono stati episodi simili in diverse località della Scozia occidentale.