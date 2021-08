Il derby dell’ombrello: bollenti spiriti ad Avellaneda, spintoni e vittoria di misura Independiente

Derby di Avellaneda sul filo di lana e sul filo della tensione

Il derby di Avellaneda fra Independiente e Racing è da sempre teatro di polemiche e tensioni e la sfida che si è svolta nella quinta giornata del campionato argentino non è stata da meno. L'Independiente ha vinto grazie ad un gol di Romero nella ripresa, ma il "bello" doveva ancora venire, con una rissa durante il recupero. Un folto gruppo di calciatori si è radunato vicino alle aree della panchina per discutere animatamente di un'azione in cui non erano d'accordo per come l'aveva gestita l'arbitro. Pochi minuti al termine, tensione e contatti molto animati.

Juan Antonio Pizzi, 53enne allenatore del Racing, si è accorto che gli animi si erano scaldati ed è entrato in campo per placare i suoi giocatori e gli avversari. Ciò che ha attirato l'attenzione è che lo ha fatto con l'ombrello in mano. Sembrava stesse brandendo per colpire qualcuno, in realtà voleva solo ripararsi dalla pioggia. L'immagine è stata molto apprezzata dai fan, che hanno preso l'evento con umorismo per creare meme sui social network e rivedere quanto fosse curiosa la situazione. Dal punto di vista sportivo, la vittoria dell'Independiente ha proiettato la squadra di Avellaneda in testa alla classifica a stagione appena iniziata in Argentina.