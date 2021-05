Il derby di Istanbul che ferì alla testa Senol Gunes: 45 Daspo e 39 condanne dai 7 mesi in giù

Tre anni dopo l'indegna gazzarra da derby in semifinale di coppa di Turchia è arrivata la sentenza. Oggi Senol Gunes è il Ct della Nazionale turca.

Nell'aprile 2018 si era verificato un grave episodio di violenza in Turchia. La semifinale di coppa tra Fenerbahce e Besiktas era stata sospesa dopo che l'allenatore della squadra ospite, Senol Gunes, era stato colpito alla testa da un seggiolino lanciato dagli spalti. Il derby di Istanbul era stato fermato al 13essimo minuto della ripresa sul risultato di 0-0 quando Gunes è caduto al suolo. Portato in ospedale, gli era stata suturata una ferita con cinque punti. La violenza non si era limitata al rettangolo di gioco, ma è proseguita negli spogliatoi. Nel tunnel, infatti, c'è stata un'altra rissa, tra giocatori e staff delle due squadre, con il vice di Gunes, Erdinc Gultekin che ha riportato delle ferite lievi al volto. In campo era intervenuta anche la polizia in assetto antisommossa per evitare che la situazione degenerasse anche sugli spalti. Oggi le condanne per quegli episodi.