Il derby di Salerno è stato anche questo: schiaffi a una tifosa del Napoli e spinte a una steward

Tensione a Salerno, aggredita una tifosa del Napoli. Sono volati anche schiaffi.

Prima parole grosse e poi schiaffi. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari e medicata. Il suo aggressore è stato identificato. La giovane poi ha preso posto nei Distinti. C’è stato un parapiglia anche ai tornelli: il lettore ha fatto le bizze per qualche istante, c’è stato un controllo supplementare, alcune persone in fila si sono spazientite e una steward è stata spinta secondo il Mattino. Per il resto, come conferma Salernotoday.it, gli ultras della Salernitana hanno sostenuto la propria squadra e srotolato uno striscione di solidarietà, rivolto alla Sicilia flagellata dall'alluvione. I 300 agenti del servizio d'ordine hanno retto bene, creando anche un cordone di protezione rispetto ad un gruppetto di tifosi del Napoli, che aveva raggiunto i gradoni del settore Distinti dello stadio di Salerno.