Il Feyenoord apre le sue porte alla Walt Disney: serie-documentario sui Rotterdammers

The Walt Disney Company e il Feyenoord hanno annunciato ufficialmente il documentario sul club di Rotterdam sulla piattaforma Disney + nella nuova sezione Star

Davide Capano

È in arrivo una serie-documentario sul Feyenoord, blasonato club olandese con 112 anni di storia, 15 titoli nazionali e una Coppa dei Campioni. Dopo il Manchester City su Amazon e il Sunderland su Netflix, anche il team di Rotterdam avrà il suo posto al sole su una piattaforma di streaming. Una vera chicca per gli appassionati e i tifosi. La produzione del contenuto è in corso dall’inizio della stagione con la società del presidente Toon van Bodegom che ha consentito a Disney tutti gli accessi necessari per realizzare l’opera.

Il direttore commerciale dei Rotterdammers, Joris van Dijk, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Questo si adatta perfettamente alla nostra ambizione di aumentare l'immagine e l'impatto del Feyenoord. Il Feyenoord vuole essere un club aperto e trasparente e questa ne è la prova definitiva. Rapporti sulla serie circolano da tempo, ma siamo lieti che The Walt Disney Company abbia ora ufficialmente rilasciato la notizia. È un passo importante per noi poter offrire a tutti i nostri sostenitori una visione unica dei dettagli del nostro meraviglioso club, insieme a un partner internazionale come Disney. Inoltre, la cooperazione fornisce un’importante iniezione finanziaria, che al momento è più che gradita ".

Il Feyenoord diventa così la prima squadra di calcio europea con cui The Walt Disney Company realizza un lavoro per Disney +. Il documentario, composto da otto episodi, sarà nella sezione Star che Disney lancerà a fine mese. Non è ancora chiaro quando la serie andrà in onda e se sarà disponibile in tutto il mondo o solo nei Paesi Bassi.