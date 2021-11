Il grande ritorno di Zé Roberto: a 47 anni di nuovo in campo nel calcio a 7

A quattro anni dal ritiro, il 47enne ex centrocampista della Seleção ha deciso di tornare in campo col Resenha FC, club del Piauí

"Dato che sono un uomo che è sempre stato guidato dalle sfide, sarà una di quelle della mia vita. Potrò sfruttare la mia esperienza e ovviamente imparerò anche molto. Vedo che Fut7 ricorda molto il Futsal, che era la mia base. Fare una nuova esperienza nel calcio, giocare a calcio a 7, per me, sarà una sfida che mi motiva molto", ha detto nella sua presentazione.

Zé Roberto ha lasciato il calcio quattro anni fa, ma è sempre stato attivo in palestra: "Sono sicuro che arriverò preparato. Ho smesso di giocare, ma non mi sono mai ritirato dalle attività fisiche, come possono vedere tutti coloro che mi seguono sui miei social. Certo, per tornare a giocare una competizione così importante, come il Mondiale per Club Fut7, devo cambiare un po' lo stimolo dell'allenamento", ha aggiunto l'ex Real Madrid e Bayern Monaco.