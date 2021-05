Il messaggio di Duncan sulla maglia: “Insegnate ai vostri figli come pensare, non cosa pensare”

Una bella iniziativa del centrocampista rossoblù, che ha diffuso un bellissimo messaggio grazie ad una maglia. Sui social sono arrivati gli applausi del Cagliari.

Tempi difficili per i pensieri profondi, lo sappiamo bene, per questo ogni iniziativa in tal senso è certamente da apprezzare, soprattutto quando arriva dal mondo del pallone. Siamo abituati a vedere diversi messaggi sulle maglie dei calciatori, che sia ad inizio partita o durante l’esultanza per un gol, spesso frasi d’amore o auguri di buon compleanno, ma nel corso dell’ultimo match si è letto da parte di Duncan un messaggio molto particolare e profondo.