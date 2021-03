Il nipote di Big George sbarca negli States: Patrick Weah sotto contratto in Minnesota

Patrick Weah, 17enne attaccante con doppio passaporto americano e liberiano, dai Saint Louis Billikens, firma il primo contratto con un club professionistico: Minnesota in Major League Soccer

Il Minnesota United ha ufficializzato la firma dell’attaccante liberiano-americano Patrick Weah con un contratto quadriennale, con opzione di un anno. Il 17enne, nipote di George e cugino di Timothy del Lille, è il secondo calciatore cresciuto in casa nella storia dei Loons. Nato il 5 dicembre 2003 a Monrovia, capitale della Liberia, prima di partire per gli Stati Uniti d’America in tenera età, gioca poi per la Minnesota United Academy e la Wayzata High School prima di dirigersi alla Saint Louis University. Il terzo Weah diventa campione del Minnesota Soccer State nel 2017 e viene nominato giocatore dell’anno del Minnesota State 2017, facendo pure parte della Team dei tornei All-State e All-State 2016.