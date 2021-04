Il papà e la droga, Guarín rompe il silenzio: chiede rispetto per la sua famiglia

Il giocatore del Millonarios di Bogotà Fredy Guarín ha rilasciato una dichiarazione attraverso i suoi social network in cui negava categoricamente le informazioni circolate su di lui e sulla sua famiglia.

L'ex interista Fredy Guarín è uscito allo scoperto in difesa di se stesso e della sua famiglia dopo le accuse e le voci che circolano nei suoi confronti. Il colombiano lo ha fatto attraverso una dichiarazione che ha pubblicato sul suo account Twitter. Il centrocampista Millonarios è stato coinvolto in una controversia quando è stato arrestato dalla polizia giovedì, presumibilmente per aver aggredito suo padre mentre era sotto l'effetto di alcol o droghe.