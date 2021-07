Imolese, passaggio di consegne definitivo: inizia l’era De Sarlo

È stato definito il passaggio di consegne, così le quote dell’Imolese passano dalla famiglia Poggi-Spagnoli alla ADJ 13 PROMOTION, il cui socio unico è il nuovo presidente Antonio De Sarlo

Di seguito il comunicato della società che, oltre ad annunciare il cambio di proprietà, ha ringraziato Fiorella Poggi e Lorenzo Spagnoli per i traguardi raggiunti in questi ultimi 8 anni al comando dell’Imolese:

“Imolese Calcio 1919 annuncia che è stato perfezionato il passaggio delle quote dalla famiglia Spagnoli Poggi alla ADJ 13 PROMOTION il cui socio unico è il Sig. Antonio De Sarlo. La nuova proprietà ringrazia Lorenzo e Fiorella per aver portato l’Imolese al punto più alto della sua centenaria storia e per aver lasciato delle fondamenta solide su cui costruire il futuro del club. Nei prossimi giorni la nuova Proprietà comunicherà la data di una conferenza stampa dove andranno presentati tutti i futuri progetti, da quelli sportivi a quelli societari. Le parti ringraziano lo studio DCF sport legal per l’assistenza e il supporto prestato”.