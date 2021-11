Inni, cori, emozioni: la ricerca “l’85% dei feti ama il calcio già nella pancia della mamma”

Secondo una ricerca dell’Institut Marquès di Barcellona, l’85% dei feti si attiva e reagisce ascoltando inni calcistici: tra le italiane spiccano i nomi di Roma e Milan

I progressi tecnologici non smettono di stupire in un mondo che offre sempre di più alla scienza e alle sue innovazioni. Tuttavia, non tutte le scoperte attirano l’attenzione per lo stesso motivo. A stupire questa volta sono stati i risultati di uno studio condotto in un’istituzione spagnola, che ha affermato come per le persone “la passione per il calcio inizia prima di nascere”.