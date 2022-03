Insulti razzisti al derby Youth di Madrid: sanzioni Uefa all’Atletico Madrid

Insulti razzisti da parte dei tifosi dell'Atlético Madrid durante il derby di Youth League tra i rojiblancos e il Real Madrid, la UEFA ha deciso: multa di 30mila euro e ingresso in campo alla prossima partita con lo striscione "no al razzismo".

La vittoria dell'Atletico Madrid a Valdebebas contro il Real Madrid (2-3) negli ottavi di finale della Youth League è finita in secondo piano dopo gli insulti razzisti subiti da Peter e Marvel, due giovani del Real. Lo stesso club "merengue" ha accusato direttamente i "colchoneros" per questo evento, poiché erano incaricati di distribuire i biglietti fra i loro tifosi.

La Commissione Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ha deciso di agire in merito e si è già pronunciata. L'Atletico dovrà affrontare una sanzione di 30.000 euro per questi eventi. Inoltre, dovranno giocare la loro prossima partita della competizione a porte chiuse. Questo accadrà la prossima stagione, dal momento che giocheranno i quarti di finale a Dortmund e le partite successive sarebbero già le "Final Four". Inoltre, porteranno in campo uno striscione con lo slogan "no al razzismo" nel loro prossimo match casalingo di Youth League.