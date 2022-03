Insulto razzista a Rashford dopo la finale di Euro 2020: arrestato per 6 settimane un diciannovenne

Il giovane aveva offeso con una frase razzista Marcus Rashford dopo il rigore sbagliato nella finale di Euro 2020…

E’ arrivata la condanna per il giovane che aveva offeso con una frase razzista l’attaccate del ManchesterUnited e dell’Inghilterra, Marcus Rashford. Su TwitterJustin Lee Price, 19enne di Worcester, aveva insultato il giocatore dopo che questi aveva sbagliato il calcio di rigore nella finale di Euro 2020 contro l’Italia a Wembley. Questo il tweet postato l’11 luglio scorso da Price, che ha cambiato il suo nome utente subito dopo la segnalazione del post: “’@SzzOGz @MarcusRashford YOU F****** STUPID N***** MISSING A FREE PEN MY DEAD NAN COULD HAVE SCORED THAT”.