Invasione di campo dopo Nigeria-Ghana, muore un medico: ancora sconosciute le cause

Dramma al fischio finale di Nigeria-Ghana: dopo l’invasione dei tifosi la triste notizia…

Il post di Nigeria-Ghana, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar , è stato un vero e proprio dramma. I tifosi sugli spalti del Moshood Abiola National Stadium di Abuja in Nigeria , al fischio finale (le Super Aquile hanno pareggiato 1-1, risultato che non ha permesso a Osimhen e compagni di qualificarsi al Mondiale), si sono riversati sul rettangolo di gioco, scatenando un’invasione di campo incredibile e distruggendo tutto ciò che capitava sotto (panchine e porte in particolare). Da poco è nota anche la notizia della morte di un medico, a margine della gara.

Si tratta del dottore JosephKabungo, ufficiale medico CAF/FIFA, in servizio come ufficiale antidoping nella gara in questione. Da chiarire ancora le cause del decesso. Ecco la nota della Federazione dello Zambia: “Oggi piangiamo la scomparsa del nostro ufficiale medico CAF/FIFA, il dottor Joseph Kabungo, che era in servizio come ufficiale antidoping nella partita di martedì che ha coinvolto Nigeria e Ghana, e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del dottor Kabungo e alla famiglia del football. Prendiamo atto che è troppo presto per soffermarsi sulle cause della sua morte, aspetteremo il rapporto completo di CAF e FIFA su ciò che è esattamente accaduto”.