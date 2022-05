Invasione di campo: calciatori dello Swindon Town maltrattati verbalmente e fisicamente

Calcio inglese e continue tracimazioni di tifosi: che succede?

Negli ultimi giorni dall’Inghilterra sono arrivate scene di invasioni di massa da parte dei tifosi, che dopo il triplice fischio hanno invaso il rettangolo verde dando libero sfogo alla propria gioia. Non sempre però c’è un lieto fine, perché come successo a Nottingham dopo la sfida tra il Forest e lo Sheffield United, accade che un tifoso ha rifilato una testata a Billy Sharp che è stramazzato al suolo. Risultato: tifoso arrestato e quattro punti di sutura per il giocatore dello Sheffield.