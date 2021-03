J-League, Kazu Miura batte se stesso: in campo a 54 anni, 36esima stagione da professionista

Il 54enne Miura aggiorna il suo record di longevità in Urawa Red Diamonds-Yokohama FC senza toccare palla…

Davide Capano

A 54 anni e 12 giorni, Kazuyoshi Miura, soprannominato “King Kazu” in Giappone, ha battuto il proprio record di calciatore più anziano in una partita di J-League il 10 marzo, scendendo in campo al Saitama Stadium, a nord dell’agglomerato urbano di Tokyo. Miura, ex giocatore della Nazionale nipponica (in Italia al Genoa nell’annata 1994/95) e attuale attaccante dello Yokohama FC, è entrato contro gli Urawa Red Diamonds, aggiornando il primato stabilito a dicembre dello scorso anno.

Kazu mette così a referto il suo 36esimo anno da calciatore professionista (17esimo di fila in maglia ciano-blu-bianca): subentrato nel recupero del secondo tempo, però, non ha avuto la possibilità di toccare il pallone. Per la cronaca lo Yokohama FC ha perso la sfida 2-0. Miura non era tra i 18 elementi della squadra per la partita d’apertura del campionato giapponese il 27 febbraio, un giorno dopo il suo 54esimo compleanno. In quell’occasione, il suo team ha subito una pesante sconfitta 1-5 contro Hokkaido Consadole Sapporo. In seguito ha detto: “Non vedo l’ora di giocare”. È andato in panchina per la terza gara stagionale e mercoledì ha colto l’occasione.

“Mi sento come se avessi imparato negli ultimi 10 anni che è fruttuoso e piacevole giocare per le persone”, ha commentato. La passione e la determinazione di Miura per diventare un giocatore migliore e segnare gol sono rimaste le stesse, mentre continua a dare il meglio per se stesso e per i tifosi.