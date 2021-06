Jakob Johansson decise l’esclusione dell’Italia dal Mondiale 2018: si ritira a 31 anni

Jakob Johansson, il giocatore che sancì l’esclusione dell’Italia dal Mondiale del 2018 in Russia, si ritira al 31 anni a causa di problemi al ginocchio.

Jakob è arrivato all'IFK Goteborg a 16 anni nel 2007 ed è entrato direttamente in Prima squadra A. Appena una settimana dopo il suo 17esimo compleanno, ha fatto il suo debutto in Allsvenskan, il massimo campionato svedese, come il primo giocatore nato negli anni '90. Ora la sua carriera calcistica sta volgendo al termine. Gli infortuni traumatici al ginocchio non gli danno tregua: "È una decisione difficile, ma i miei gravi infortuni hanno ovviamente avuto conseguenze difficili per me negli ultimi anni. È un modo fastidioso per porre fine a tutto, ma sono costretto a farlo. Questa non è una sorpresa in questo momento, ma una decisione ormai inevitabile", afferma lo stesso Jakob, che aveva spinto la squadra nazionale svedese ai Mondiali in Russia 2018. Poi non aveva più giocato a causa dell'infortunio al ginocchio subito nei playoff proprio contro l'Italia, nel doppio incontro in cui ha segnato l'unico gol. Jakob ha giocato 18 partite internazionali.