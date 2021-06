Jonas Schwartz, cronista danese, fa felice la Roma: in tv con la maglia della stagione ’79-‘80

L’episodio curioso è avvenuto nel prepartita di Ungheria-Francia, dove il giornalista danese si è mostrato in tv con la storica maglia giallorossa

Una maglia che ha fatto storia, soprannominata “ghiacciolo”, con il tanto amato lupetto sulla parte sinistra. Un logo che i tifosi della Roma ben conoscono, tanto che alcuni lo rivorrebbero come stemma ufficiale, capace di stregare non soltanto i tifosi giallorossi. Lo sa bene il cronista danese Jonas Schwartz, dipendente di TV3, apparso in tv nei giorni scorsi niente meno che con la storica maglia della Roma.