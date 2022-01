Julian Alvarez, protagonista del derby di mercato: è volato in Patagonia, ai piedi delle Ande

Molto più vicino al Cile che a Buenos Aires: Julian Alvarez in ritiro con il River Plate allenato da Marcelo Gallardo per la preparazione di inizio stagione

In vista di giugno, Inter e Milan hanno già iniziato il duello per Julian Alvarez, attaccante argentino in forza al River Plate. Il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro e, nella corsa al 21enne, si registra il leggero vantaggio dei nerazzurri sui rossoneri. Ma la trattativa non è ancora finita, visto anche quanto dichiarato dall'agente del giocatore sulla mancanza di offerte di un certo tipo.