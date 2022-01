La ex Novia del Mondiale 2010, Larissa Riquelme: oggi scatti bollenti e l’ex fidanzato in carcere…

Durante i Mondiali 2010 in Sudafrica non sono passate inosservate le foto della supertifosa del Paraguay, Larissa Riquelme. Da apprezzata modella nel suo Paese è diventata famosa ovunque proprio allora. E ora è seguitissima su Instagram

E’ stata eletta la tifosa più hot del Mondiale 2010 in Sudafrica. La modella paraguaiana, Larissa Riquelme, aveva conquistato tutti con quelle foto bollenti in cui, durante le dirette delle gare della sua nazionale, si mostrava in tutta la sua avvenente bellezza e forme prosperose (…e quel telefonino in mezzo ai seni in quella scollatura provocante). Da quel momento ha posato per numerose riviste: Playboy, Todo, H para Hombres, SEXY e Interviù, raccogliendo un enorme successo, in particolare in Paraguay e nel Sudamerica.