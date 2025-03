La FIFA rivoluziona lo spettacolo: il Mondiale 2026 come il Super Bowl

La FIFA rivoluziona la Coppa del Mondo 2026 con un halftime show nella finale, ispirandosi al Super Bowl. L’evento, che si terrà al MetLife Stadium, vedrà la partecipazione dei Coldplay

Massimiliano Guerra 5 marzo - 14:07

Il Mondiale del 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, segnerà una svolta epocale per il calcio internazionale. Oltre a essere il primo torneo con un formato ampliato a 48 squadre, questa edizione introdurrà un elemento inedito: uno spettacolo musicale durante l’intervallo della finale, ispirato al celebre halftime show del Super Bowl. La FIFA punta a rendere la Coppa del Mondo un evento ancora più coinvolgente per il pubblico globale, avvicinandosi al modello di intrattenimento tipico degli sport americani, dove lo spettacolo va oltre il campo di gioco. La finale, in programma il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, sarà dunque un’occasione storica sotto molteplici aspetti.

Grandi artisti per un evento planetario — Da quello che trapela da fonti molto vicine alla FIFA, la federazione Internazionale del calcio ha già iniziato i preparativi per l’evento. Il presidente Gianni Infantino ha confermato che i Coldplay saranno coinvolti nella selezione degli artisti che si esibiranno, non solo durante l’intervallo della finale, ma anche nei festeggiamenti previsti a Times Square nell’ultimo weekend del torneo. “Sarà un momento storico per la Coppa del Mondo FIFA e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo”, ha dichiarato Infantino sui social, sottolineando l’ambizione di trasformare il torneo in un’esperienza di intrattenimento a 360 gradi.

L’Influenza del Super Bowl: un nuovo modello di intrattenimento per il calcio — L’idea di introdurre un vero e proprio spettacolo musicale durante la finale della Coppa del Mondo nasce dal successo degli halftime show del Super Bowl, che negli Stati Uniti sono diventati parte integrante dell’evento sportivo. L’ultima edizione, svoltasi a New Orleans, ha visto protagonisti Kendrick Lamar e SZA, attirando un pubblico medio di ben 133,5 milioni di spettatori. Questo record ha superato persino la leggendaria performance di Michael Jackson del 1993, confermando il potere della musica nel coinvolgere gli spettatori e ampliare il pubblico dell’evento.

Il Mondiale in Qatar, la prova generale — Anche il mondo del calcio ha già sperimentato il connubio tra sport e spettacolo musicale. Nel 2022, la cerimonia di chiusura del Mondiale in Qatar ha visto sei artisti esibirsi prima della finale tra Argentina e Francia, mentre la UEFA Champions League ha reso ormai consuetudine l’inclusione di performance musicali pre-partita, con star come Lenny Kravitz, Camila Cabello, Burna Boy e Dua Lipa. Ora, con questa nuova iniziativa, la FIFA vuole alzare ulteriormente l’asticella, trasformando la finale della Coppa del Mondo in uno spettacolo globale che unisce sport e musica come mai prima d’ora. Se il successo del Super Bowl è un’indicazione, questa scelta potrebbe proiettare il calcio in una nuova era di intrattenimento, ampliando il suo appeal e conquistando ancora più pubblico a livello internazionale.