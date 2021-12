La Fondazione del Manchester United dona 400mila pasti natalizi: la campagna di Natale

La Manchester United Foundation ha unito le forze con FareShare Greater Manchester per fornire 400.000 pasti alle famiglie bisognose questo inverno come parte del suo programma natalizio Santa's Red Helpers.

John Shiels, amministratore delegato di Manchester United Foundation, ha dichiarato: "Lo scorso inverno abbiamo visto un numero enorme di persone bisognose di supporto in tutta la Greater Manchester e non ci aspettiamo che quest'anno sia diverso poiché la pandemia continua a causare un grave tensione per la società e per l'economia. Siamo lieti di vedere la famiglia United riunirsi di nuovo per supportare FareShare Greater Manchester; il lavoro che svolgono per aiutare le famiglie bisognose è incredibile e speriamo che la nostra donazione contribuisca in qualche modo a rendere il Natale speciale per i destinatari”.