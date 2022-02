La mamma è povera, il tifoso di 6 anni scrive allo Swindon Town: “Un giorno verrò a vedervi”

Lo Swindon Town, club di League Two in Inghilterra, ha condiviso sul proprio Twitter una lettera scritta da un bambino-tifoso di 6 anni, Joe. Sua mamma non ha i soldi per il cibo e lui vorrebbe un giorno assistere ad una gara dei Robins allo stadio

di Sergio Pace -

Nel Wiltshire è partita una raccolta fondi speciale. E tutto è partito da una semplice letterina scritta da un bambino di 6 anni. Lo Swindon Town ha condiviso sul proprio account Twitter un post in cui si è detto felice di entrare in contatto con il piccolo tifoso, Joe. Il club ha postato la foto di un piccolo pezzo di foglio strappato, scritto e firmato dal bambino. Oltre alla letterina, Joe anche regalato 26 pence al suo giocatore preferito della squadra, il 24enne attaccante Harry McKirdy, autore di 12 gol e 5 assist in 25 gare di campionato. Nella lettera Joe ha raccontato come la mamma non abbia soldi per il cibo e che, un giorno, sarà contento di andare allo stadio a vedere le partite dello Swindon Town.

Il club, ora, ha lanciato una richiesta su Twitter per rintracciare questo piccolo tifoso di 6 anni e mezzo di nome Joe, dal momento che nella letterina non è stato indicato nessun indirizzo. Lo Swindon si è subito adoperato, con numerose offerte di sostegno finanziario per la famiglia di Joe e aprendo una pagina “JustGiving”, che ha già raggiunto la cifra stabilita come obiettivo minimo di 1.000 sterline. Il club con una nota ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno collaborando nella ricerca di Joe. Una volta ritrovato Joe e la sua famiglia, lo Swindon sarà ben felice di accogliere il piccolo tifoso ad una partita dei Robins al County Ground.