La pizza Leo Messi e il riso Sergio Busquets: il menù del nuovo Barça Café al Camp Nou

Il Barcellona festeggia e non ha niente a che fare con la Liga, dove sono poche le possibilità di conquistare il titolo. Intanto il presidente Joan Laporta ha aperto venerdì il Barça Café, un’attrazione culinaria per i tifosi nei giorni delle partite e per i visitatori di tutto il mondo. Si trova nel complesso del Camp Nou, accanto al negozio ufficiale del club, di fronte al Palau Blaugrana e alla pista di pattinaggio.