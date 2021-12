La polizia arresta 64 persone dopo le violenze del derby olandese Feyenoord-Ajax

La polizia di Rotterdam ha usato cannoni ad acqua e ha effettuato 64 arresti dopo violenti scontri tra tifosi in vista della partita di Eredivisie a porte chiuse tra Ajax e Feyenoord di domenica 19 dicembre.

Feyenoordd-Ajax 0-2: Dusan Tadic segna al Feyenoord il suo settimo gol stagionale in campionato, l'Ajax conquista i tre punti dopo l'autogol di Senesi. Il Klassiker olandese si è giocato in uno stadio vuoto. Ma i tifosi hanno deciso di presentarsi lo stesso, disordini a volontà.

Nelle scorse settimane Rotterdam era già stata teatro di disordini e manifestazioni di piazza contro le decisioni del Governo sulle restrizioni Covid. La maggior parte dei 64 tifosi arrestati dopo gli episodi del derby d'Olanda è stata accusata di possesso di fumogeni. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere "diverse dozzine" di facinorosi vicino allo stadio De Kuip. Nonostante le nuove restrizioni Covid-19 imposte sabato, la polizia ha affermato che le squadre sono state accolte da "molte persone" quando sono arrivate allo stadio. "Un sacco di fumogeni sono stati fatti esplodere" in quel momento, hanno aggiunto. Secondo l'agenzia di stampa olandese ANP, un gruppo di 100-150 persone ha lanciato fumogeni e bottiglie contro la polizia. Il Feyenoord ha la reputazione di avere alcuni dei sostenitori più violenti d'Europa. I Paesi Bassi sono entrati in un nuovo lockdown domenica per il periodo delle festività natalizie, nel tentativo di fermare la forte avanzata della variante Omicron. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato sabato che tutti i negozi non essenziali, i luoghi culturali e di intrattenimento devono chiudere fino al 14 gennaio, mentre le scuole chiuderanno almeno fino al 9 gennaio.