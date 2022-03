La Romania per la Dinamo Kiev: Becali ospita i rifugiati, Lucescu manda in campo l’Under 19

Tutti disponibili in Romania...

Al momento, il proprietario dell'FCSB Bucarest Gigi Becali sta ospitando e nutrendo più di mille rifugiati ucraini. Più di 200 di loro, donne e bambini, vivono nel campo di addestramento dell'FCSB. Becali ospita anche 38 giocatori e staff della Dynamo Kiev U19. Ha affittato stanze d'albergo in varie altre città per i rifugiati.

Dal canto suo, il giornalista romeno Emanuel Rosu racconta su Twitter che proprio la Dinamo Kyiv U19 ha giocato la sua prima amichevole in Romania contro l'Unirea Constanta. Presente Mircea Lucescu. È la prima partita che coinvolge una squadra ucraina dall'inizio della guerra. La Dinamo si sta preparando per la partita contro lo Sporting Lisbona in Youth League del 6 aprile.