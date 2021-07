La torcida all’assalto della sede del Flamengo: “Adesso per voi sarà un inferno”

Brutto momento Flamengo: i tifosi esplodono contro allenatore, giocatori e dirigenti

Il giorno dopo la sconfitta contro l'Atlético-MG, i membri del organizzato del Flamengo si sono riuniti all'ingresso della sede del club per manifestare contro il momento attuale della squadra. Il gruppo, che contava circa 20 tifosi, ha esposto striscioni e ha fatto cori al grido di "Squadra senza vergogna" e "L'amore è finito, adesso tutto si trasformerà in un inferno per voi".