La vergogna di Mendoza: zero norme sanitarie, assembramenti, risse fra giocatori e fra tifosi!

Vergognose immagini arrivano dallo stadio Ingelmo Nicolás Blázquez di Godoy Cruz per la semifinale della Liga Mendocina tra Andes Talleres e Rodeo del Medio

Finale indecoroso in Argentina nella gara tra Andes Talleres e Rodeo del Medio, semifinale valida per il Torneo de Transición de Primera A de la Liga Mendocina, lega di calcio regionale della provincia di Mendoza e paesi limitrofi. Alla mancanza di protocollo sanitario e di controlli di polizia, che hanno consentito l’ingresso nello stadio Ingelmo Nicolás Blázquez a un gran numero di persone, si è aggiunta una battaglia campale al termine dell’incontro.

I media locali riferiscono come circa un migliaio di tifosi hanno assistito alla sofferta vittoria per 2-1 dell’Andes che ha scatenato la follia dei giocatori ospiti e di tutta la tifoseria. A fine match un gruppo di fan del Toponero (soprannome del Rodeo del Medio) è entrato in campo per attaccare l’arbitro Iván González, colpevole di aver assegnato sette minuti di recupero.