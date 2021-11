L’annuncio prima del derby: Van de Beek papà grazie a Estelle, la figlia di Dennis Bergkamp

Il calciatore del Manchester United e la sua compagna hanno annunciato la lieta notizia mostrando l'ecografia nei post di Instagram.

Donny van de Beek non sta vivendo il suo momento migliore al Manchester United, impegnato in questo weekend nel derby con il Manchester City. Il 24enne calciatore olandese, che tre anni fa si è distinto nell'Ajax semifinalista di Champions, vanta a malapena una presenza in campo con Ole Gunnar Solskjaer, ma al di fuori del campo verde le cose non potrebbero andare meglio per lui. Questo giovedì, il centrocampista e la sua compagna, Estelle Bergkamp, ​​hanno annunciato che aspettano il loro primo figlio. "Felici di annunciare che aspettiamo un bambino", ha scritto il giocatore su Instagram accompagnato dalla fidanzata e da un'ecografia che conferma la lieta notizia. È proprio lo stesso messaggio che Estelle ha scelto per comunicare l'arrivo di un nuovo membro alla sua famiglia, anche se nel suo caso ha preferito optare per un'altra immagine.