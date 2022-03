L’Atletico Madrid condanna gli insulti razzisti al derby Youth: “Nulla a che fare con i nostri valori”

Il presidente dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, ha voluto condannare tutte le urla razziste al giocatore del Real Madrid Peter durante gli ottavi di finale di UEFA Youth League.

Enrique Cerezo è stato schietto. Il presidente dell'Atlético Madrid si è rivolto al quotidiano Marca per condannare qualsiasi atto razzista in qualsiasi categoria della squadra biancorossa dopo l'episodio razzista nel derby vinto 3-2 contro il Real negli ottavi di finale della UEFA Youth League: "Voglio esprimere il più fermo rifiuto del club a questo tipo di atteggiamento che non ha nulla a che fare con i valori che l'Atlético Madrid difende", ha insistito Cerezo.