“Lauren è meglio di Reece!” Ora è sfida in famiglia…

Vera traghettatrice della propria nazionale, la classe 2001 oggi in forza al Chelsea, dopo aver vestito in passato già le maglie di Arsenal e Manchester United, ha conquistato i cuori dei supporters britannici che ora sono pazzi della loro numero sette. Un tifoso su tutti ha mostrato il suo apprezzamento per le qualità tecniche della giocatrice, e lo ha fatto mettendo ben in vista un cartello.

“Lauren James is better than Reece James” così recita il cartello in questione, che mette in luce il rapporto “calcistico” tra fratello e sorella, entrambi protagonisti nei blues. Reece sarà di certo felice per la sua sorellina, meno per il cartello…