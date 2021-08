Le prime decisioni post-derby: Nizza a porte chiuse e preparatore OM sospeso

Il preparatore atletico dell'Olympique Marsiglia, Pablo Fernandez, è stato sospeso mercoledì “da tutte le funzioni ufficiali” in via precauzionale, per aver colpito un tifoso sul campo. Nizza-Bordeaux si giocherà a porte chiuse

Redazione DDD

La Lega professionistica francese ha imposto al Nizza di giocare a porte chiuse la sua partita di campionato francese contro il Bordeaux, sabato, in attesa dell'indagine del fascicolo relativo agli incidenti che hanno segnato il derby con il Marsiglia di domenica scorsa. Intanto il preparatore atletico dell'Olympique Marsiglia, Pablo Fernandez, è stato sospeso "da tutti gli incarichi ufficiali" in via precauzionale, per aver colpito un tifoso sul campo. Anche la commissione disciplinare della LFP ha posto sotto inchiesta il caso e si pronuncerà mercoledì 8 settembre. Si tratta del primo provvedimento disciplinare adottato dopo il caos verificatosi all'Allianz Riviera domenica scorsa durante la 3' giornata di Ligue 1.

Ora sia il Nizza che il Marsiglia devono attendere per conoscere l'esito definitivo delle sanzioni. La partita è attualmente considerata un forfait da parte del Marsiglia, resta da vedere se una delle due squadre o entrambe dovrà affrontare una penalizzazione in punti o altre punizioni a causa della rissa di domenica.