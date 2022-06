Leo Messi fa un cameo nella serie tv argentina “Los Protectores”: “Ci ha sorpreso tutti”

Leo Messi ha debuttato come attore nella serie TV argentina Los Protectores, girata in varie località sia di Buenos Aires che di Parigi.

Redazione DDD

A Leo Messi mancano in fondo pochi anni alla fine di una carriera meravigliosa e potrebbe pensare ad altri interessi, come ad esempio l'arte della recitazione. Il crack del PSG ha sorpreso tutti gli argentini con un cameo nella fortunata serie argentina "Los Protectores" . Il calciatore del PSG apparirà nella seconda stagione della serie stessa in una piccola sequenza che è stata registrata qualche giorno fa, appunto, a Parigi, con i tre attori raffigurati nella foto: con Parra (primo a sinistra), Suar (secondo a destra) e Bermúdez (primo a destra)

Gli attori della serie sono rimasti sorpresi, non solo dalle "abilità sceniche" dell'ex giocatore del Barcellona, ​​ma anche da come si comporta e si atteggia fuori dal campo. "Ci ha davvero sorpreso tutti, non solo per la sua qualità come persona, ma anche la sua abilità interpretativa. Penso che sia meglio fuori dal campo come persona che come giocatore", hanno sottolineato alcuni dei protagonisti di Los Protectores dopo le riprese della sequenza. La serie TV racconta la storia di un trio di agenti dei calciatori che devono affrontare una minaccia inaspettata per i loro affari. La prima stagione di successo di "The Protectors" è disponibile esclusivamente su Star+.

La serie è stata registrata in varie località di Buenos Aires e Parigi. Dovremo aspettare fino al 2023 per vedere sugli schermi questa sua prima apparizione davanti alle telecamere come attore provetto. Di recente, per tornare al calcio, il Ct argentino Lionel Scaloni, ha paragonato la Pulce, dopo aver segnato cinque gol contro l'Estonia, a Rafa Nadal nel giorno della sua quattordicesima vittoria al Roland Garros, assicurando che "non ci sono parole per descriverlo" e che "il giorno in cui non giocherà più", al mondo del calcio lo "mancherà" il suo numero uno. Intanto, dopo la manita contro i baltici, Messi ha superato Ferenc Puskas diventando il quarto miglior marcatore nel calcio internazionale.