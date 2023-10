Leyton Orient: 74enne colto da malore, i tifosi entrano in campo per fermare la partita

Nel corso della partita in quel di Brisbane Road si sono viste scene surreali con i tifosi che hanno richiamato più volte l’attenzione dell’arbitro, mentre i sanitari cercavano di rianimare il 74enne. Il direttore di gara però non ha sospeso la partita, i tifosi allora hanno deciso di invadere il rettangolo verde e sedersi davanti alle porte per far interrompere la il match in corso.

Purtroppo il tifoso del Leyton Orient è morto in ospedale il giorno dopo, in occasione della gara che i londinesi disputeranno in casa contro il Reading la famiglia del 74enne entrerà in campo assieme alla squadra, in quello che vuole essere gesto simbolico per tributare le condoglianze alla famiglia del tifoso che ha perso la vita mentre era allo stadio per seguire la squadra del cuore.